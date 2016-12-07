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النائب العام يصل القاهرة قادمًا من إيطاليا بعد بحث قضية «رجيني»

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النائب العام يصل القاهرة قادمًا من إيطاليا بعد بحث قضية «رجيني» النائب العام يصل القاهرة قادمًا من إيطاليا بعد بحث قضية «رجيني»

النائب العام

وصل مطار القاهرة الدولي، المستشار نبيل صادق النائب العام، قادمًا من إيطاليا، عقب زيارة استغرقت يومين، التقي خلالها نظيره الإيطالى، حيث بحث مستجدات قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو رجينى.

كما بحث النائب العام مع نظيره الإيطالي والنائب العام المساعد، تبادل آخر المعلومات والمستجدات في واقعة مقتل الشاب ريجينى بالقاهرة، بالإضافة إلي مناقشة عدد من الروابط المتعلقة بالحادث في أطار مذكرة التعاون الإيجابي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها في روما والاتفاق على تبادل المعلومات.

كما التقي المستشار صادق، خلال زيارته أسرة الشاب جوليو ريجيني في إيطاليا، حيث أعربت أسرة الشاب عن ثقتهما في القضاء المصري، والنيابة العامة ، في التوصل لمرتكبي الحادث.

وأكد صادق، علي حرص على كشف غموض حادث مقتل الشاب ريجيني، والتزامها بالقبض على مرتكبي الواقعة وتقديمهم للمحاكمة، مشددًا على أن هناك إجراءات جنائية موسعة تجريها النيابة العامة، وصولًا لكشف حقيقة الواقعة.

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