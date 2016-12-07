أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس تاجر لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدى على أمين شرطة بسلاح نارى

Google+ Print
حبس تاجر لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدى على أمين شرطة بسلاح نارى حبس تاجر لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدى على أمين شرطة بسلاح نارى

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بحبس تاجر  ٤  أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص وإصابة أمين شرطة وإرهاب المواطنين والشروع فى القتل والسرقة بالإكراه.

كشفت التحقيقات التي أجراها أحمد معاذ مدير نيابة حوادث، أن تاجر مفروشات يعمل بدولة الكويت ومستقر بمحافظة أسيوط، وقعت خلافات بينه وبين زوجته فتركت منزل الزوجية بأسيوط وتوجهت للإقامة برفقة أهلها بمساكن المشروع الأمريكي بمنطقة حلوان، وامتد الخلاف لمدة شهرين حتى جاء الزوج الى منزل أهل زوجته وحدثت مشادة بسبب محاولته إصطحاب زوجته بالقوة مهددآ إياهم أن بحوزته سلاح ناري، فعملوا على تهدئته بينما أتصلوا بالشرطة، وعلى الفور وصل رئيس دورية النجدة بحلوان وبرفقته 5 أمناء وعند فحصهم البلاغ أخبروه الأهل أن المتهم بحوزته سلاح ناري فطلب الضابط من المتهم تسليم السلاح ولكن المتهم رفض وأخرج سلاحه وأطلق منه عدة طلقات تجاه أفراد الشرطة فأصاب أحد الأمناء بطلقة بطلقة نارية استقرت بساقة بينما تمكن المتهم من الفرار متجهآ الى ناحية طريق الأوتوستراد وأشهر سلاحه في مواجهه قائدي السيارات بالطريق حتي إستطاع إيقاف أحدهم وركب بجواره جاعلا سلاحه في جانبه وطلب منه سرعة الإستمرار في القيادة ولكن قائد السيارة لم يستطع السير من هول الصدمة حتى تمكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الناري مركه "براوننج" بلجيكي الصنع ومعه خزنه طلقات إضافية للسلاح.


> وتبين من التحقيقات أن المتهم تحصل على السلاح من محافظة أسيوط وجاء به الى القاهرة مجتازا الأكمنة المنتشرة على الطرقات ولم يتمكن أحد من ضبطه، وقد شهد أثار دماء على رقبة المتهم، فتبين أنه عقب تبادله الأعيرة النارية مع قوات الشرطة أصابته إحداها فى رقبته وأحدثت فتحة دخول وخروج.


> وبناء على ذلك قررت النيابة عرض المتهم والأمين المصاب على مصلحة الطب الشرعي لبيان الإصابات بهم وتم التحفظ على الأسلحة المستخدمة في إحداثها والتحقق من صحة روايتهما.


> وأعترف المتهم في أقواله أمام أحمد معاذ مدير النيابة، بحيازته للسلاح بدون ترخيص وإستخدامه في التعدي على موظفين عموميين لمنعهم من إلقاء القبض عليه، كما أقر بالتلويح بالعنف قبل قائد السيارة الملاكي لإجباره على مساعدته في الفرار، وبسؤال الزوجة وأهلها حول الواقعة أكدوا جميعهم على أن المتهم بادر بالإعتداء على أفراد الشرطة التي جاءت بناء على بلاغهم .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة