حبس تاجر لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدى على أمين شرطة بسلاح نارى

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بحبس تاجر ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص وإصابة أمين شرطة وإرهاب المواطنين والشروع فى القتل والسرقة بالإكراه.

كشفت التحقيقات التي أجراها أحمد معاذ مدير نيابة حوادث، أن تاجر مفروشات يعمل بدولة الكويت ومستقر بمحافظة أسيوط، وقعت خلافات بينه وبين زوجته فتركت منزل الزوجية بأسيوط وتوجهت للإقامة برفقة أهلها بمساكن المشروع الأمريكي بمنطقة حلوان، وامتد الخلاف لمدة شهرين حتى جاء الزوج الى منزل أهل زوجته وحدثت مشادة بسبب محاولته إصطحاب زوجته بالقوة مهددآ إياهم أن بحوزته سلاح ناري، فعملوا على تهدئته بينما أتصلوا بالشرطة، وعلى الفور وصل رئيس دورية النجدة بحلوان وبرفقته 5 أمناء وعند فحصهم البلاغ أخبروه الأهل أن المتهم بحوزته سلاح ناري فطلب الضابط من المتهم تسليم السلاح ولكن المتهم رفض وأخرج سلاحه وأطلق منه عدة طلقات تجاه أفراد الشرطة فأصاب أحد الأمناء بطلقة بطلقة نارية استقرت بساقة بينما تمكن المتهم من الفرار متجهآ الى ناحية طريق الأوتوستراد وأشهر سلاحه في مواجهه قائدي السيارات بالطريق حتي إستطاع إيقاف أحدهم وركب بجواره جاعلا سلاحه في جانبه وطلب منه سرعة الإستمرار في القيادة ولكن قائد السيارة لم يستطع السير من هول الصدمة حتى تمكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الناري مركه "براوننج" بلجيكي الصنع ومعه خزنه طلقات إضافية للسلاح.



> وتبين من التحقيقات أن المتهم تحصل على السلاح من محافظة أسيوط وجاء به الى القاهرة مجتازا الأكمنة المنتشرة على الطرقات ولم يتمكن أحد من ضبطه، وقد شهد أثار دماء على رقبة المتهم، فتبين أنه عقب تبادله الأعيرة النارية مع قوات الشرطة أصابته إحداها فى رقبته وأحدثت فتحة دخول وخروج.



> وبناء على ذلك قررت النيابة عرض المتهم والأمين المصاب على مصلحة الطب الشرعي لبيان الإصابات بهم وتم التحفظ على الأسلحة المستخدمة في إحداثها والتحقق من صحة روايتهما.



> وأعترف المتهم في أقواله أمام أحمد معاذ مدير النيابة، بحيازته للسلاح بدون ترخيص وإستخدامه في التعدي على موظفين عموميين لمنعهم من إلقاء القبض عليه، كما أقر بالتلويح بالعنف قبل قائد السيارة الملاكي لإجباره على مساعدته في الفرار، وبسؤال الزوجة وأهلها حول الواقعة أكدوا جميعهم على أن المتهم بادر بالإعتداء على أفراد الشرطة التي جاءت بناء على بلاغهم .