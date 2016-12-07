تجديد حبس المتعدين على سائق توك توك بأسيوط 15 يوما على ذمة التحقيق

أسيوط - هيثم البدرى

جدد المستشار محمد عبد الشكور مدير نيابة مركز الفتح بمحافظة أسيوط حبس 3 أشخاص وهم كل من " حمدى . س ت " ، و" محمود . ح . س " ، و " محمود . ن . إ " من قرية العصارة بمركز الفتح 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم فى المواعيد المحددة بتهمة التعدى على " عبد الرحمن صابر عبد الحفيظ " سائق توك توك وقيامهم بتجريده من ملابسه والتعدى عليه بالسحل والضرب المبرح وربطه بشجرة بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح والقيام بتصويره بكاميرات الموبايل وتداول الفيديو بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

واستندت النيابة على تحريات المباحث ومقطع الفيديو والتقرير الطبى الذى أثبت إصابة المجنى عليه بإصابات بالعين والحاجب وكدمات وسحجات بالوجه وكدمات بالعين وخدوش وجروح بالظهر والبطن والساقين والقدمين والزراعين.

كما أمرت النيابة العامة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى.

وكان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط قد تلقى اخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث الفتح يفيد ورود بلاغ من عبد الرحمن صابر عبد الحفيظ " سائق توك توك " يفيد تعدى مجموعة من الشباب من قرية العصارة عليه بالضرب والسب وتجريده من ملابسه وتصويره اثناء تواجده بالقرية واتهامه ل٣ شباب بارتكابهم الواقعة وتم استخراج إذن نيابة عامة لضبطهم وتم القبض عليهم وتحرير محضر رقم ١٣ أحوال .