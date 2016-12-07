مقاول يطلق النار على أسرة زوجته ويصيب أمين شرطة أثناء ضبطه فى حلوان

كتب كريم صبحى

أصيب أمين شرطة بطلق نارى بالساق أثناء محاولته وقوة أمنية فى ضبط أحد الأشخاص بمنطقة حلوان، وأصيب المتهم بطلق نارى فى الرقبة.

تلقى العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الاهالى بنشوب مشاجرة داخل أحد المنازل بدائرة القسم، ووجود شخص بحوزته سلاح نارى.

انتقل الرائد إسلام بكر والنقيب إسلام سعيد معاونا المباحث وقوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين مقاول وأسرة زوجته، وأنه استخدم سلاحه وأطلق عليهم النار، وأثناء محاولة الشرطة ضبطه، أطلق الرصاص، ما أدى لإصابة أمين شرطة، وأثناء مطاردة المتهم أصيب بطلق نارى فى الرقبة.



> تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.