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السيسى يستعرض مع وزير الإسكان موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

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السيسى يستعرض مع وزير الإسكان موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى السيسى يستعرض مع وزير الإسكان موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور مصطفي مدبولى عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي بالنسبة للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ إجمالى 424 مشروعا فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي بطاقة 5.7 مليون متر مكعب من المياه وبتكلفة 28.7 مليار جنيه، وذلك في وقت قياسى.

وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ 136 مشروعا لمياه الشرب في مختلف أنحاء الجمهورية بطاقة 2.76 مليون متر مكعب من المياه يومياً وبتكلفة 18.4 مليار جنيه، منوهاً إلى استفادة نحو 13.5 مليون نسمة من هذه المشروعات.

 

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، أشار “مدبولي”، إلى أنه تم تنفيذ 61 مشروعاً للصرف الصحي بالمدن، بالإضافة إلى تنفيذ 227 مشروع للصرف الصحي بمختلف قري بطاقة 2.9 مليون متر مكعب من الصرف يومياً وبتكلفة 5.9 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المعدلات الحالية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى غير مسبوقة، حيث أن ما تم تنفيذه من تلك المشروعات خلال العامين الماضيين فقط، يماثل عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى نفذت فى مصر على مدار العشر سنوات التي سبقتها

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