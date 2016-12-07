سمر يُسري تقدم برنامج منوعات على شبكة قنوات «MBC مصر» في العام الجديد

تستعد شبكة قنوات “MBC مصر”، خلال الدورة البرامجية المُقبلة لإطلاق برنامج منوعات تُقدمة الإعلامية المتميزة سمر يُسري.

يتضمن البرنامج الجديد الكثير من الأفكار الشيقة ويستضيف العديد من النجوم في مُختلف المجالات، ويُقدم عبر حلقاته سهرات منوعة ومميزة.

وكانت الإعلامية سمر يُسري قد قدمت عبر شبكة قنوات “MBC مصر”، موسمين من برنامج المنوعات الناجح “ليلة سمر” والذي استضافت حلقاته نُخبة من الفنانين والنجوم وناقش الكثير من القضايا الفنية والإجتماعية.

ومن جانبها عبرت يُسري، عن سعادتها بمراحل التحضير المُستمرة للبرنامج الجديد وإطلالتها مُجددًا لموسم أخر عبر شاشة “MBC مصر”، وقالت إنها تأمل أن يكون البرنامج الجديد إضافة لمشوارها الإعلامي وتنجح من خلاله في تقديم سهرات مميزة تُقدم المزيد من المُتعه والترفيه لمُشاهدي “MBC مصر”.