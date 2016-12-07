ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم عملات أجنبية للإتجار بها بالتجمع الأول

كتب – أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من ضبط قضايا الإتجار بالعملة خارج السوق المصرفى، حيث وردت معلومات لضباط مباحث قسم التجمع الأول بقيام كلا من “عبدالعزيز.ع .ع” يحمل إحدى الجنسيات العربية، 42 سنة، أعمال حرة، ومقيم بالرحاب، بدون جواز سفر، و”وليد.ع .ا”، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 40 سنة، أعمال حرة ومقيم بذات المنطقة، وبدون جواز سفر، و”فاضل،م، هـ”، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 33 سنة، صاحب شركة، ومقيم بمدينتى، ويحمل جواز سفر منتهى الإقامة، لقيامهم بالإتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى، متخذين دائرة القسم مكانًا لتجارتهم الغير مشروعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة و الإجراءات، تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، واللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث العاصمة، و بقيادة الرائد تامر عبدالشافى رئيس المباحث، و الرائد محمود أبوالحسن، تمكنوا من ضبطهم حال استقلالهم سيارة BMW، بدون ترخيص ملك وقيادة المتهم الثالث، وبحوزتهم مبلغ مالى 360 ألف جنية مصرى، و 3700 دولار، و380 يورو، وبحوزة المتهم الأول 2150 يورو، وبحوزة المتهم الثانى مبلغ مالى 5000 دولار.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق معهم.