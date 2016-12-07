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ضبط خادمة لسرقتها مبلغ مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الخماس

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ضبط خادمة لسرقتها مبلغ مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الخماس ضبط خادمة لسرقتها مبلغ مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الخماس

المتهمة

كتب – أحمد أبوالحسن

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط ”ليلى.أ .خ”، 20 سنة، مقيمة بالجيزة، وبحوزتها مبلغ 1800 جنيه ومشغولات ذهبية، حيث ورد لقسم الشرطة بلاغ بسرقة مسكن ملك، “هالة.م.ر”، 47 سنة، مدرسة، ومقيمة بدائرة القسم ، بعد اكتشافها سرقة 1800 جنية و كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن “كولية ،أسورة ،خاتم ذهب ،سلسلة بدلاية” من داخل مسكنها .

وبإعداد الأكمنة اللازمة و الإجراءات، تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة، وبقيادة رئيس مباحث قسم التجمع الخامس، تمكنوا من خادمة طرف المجنى عليها.

حيث ضبطت بالفيلا، محل البلاغ، وبحوزتها المسروقات، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وبإرشادها تم ضبط المشغولات ذهبية، عبارة عن (كولية ،أسورة) داخل كيس بلاستيك مخبأ بمرحاض دورة المياة الفيلا، وقيامها بالتصرف بباقى المضبوطات بالبيع، لعميلها “ماجد.س.س”، 33 سنة، ومقيم بدائرة روض الفرج.

و ضبط الأخير وبحوزته باقى المسروقات، وبمواجهته أقر بشراء المضبوطات من المتهمة بمبلغ 3100 جنيه، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات حادث سرقة، وبسؤال المتهمة عن المبلغ المالى أقرت بإنفاق المبلغ على متطلباتها الشخصية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،تولت النيابة العامة التحقيق معهم.

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