أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط متهمين بحوزتهم 10 ألاف قرص مخدر و ملبغ 600 جنيه

Google+ Print
ضبط متهمين بحوزتهم 10 ألاف قرص مخدر و ملبغ 600 جنيه ضبط متهمين بحوزتهم 10 ألاف قرص مخدر و ملبغ 600 جنيه

المتهمان

كتب – أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة، من تمكن وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط متهمين بحوزتهم 10 ألاف قرص مخدر و ملبغ 600 جنيه.

حيث وردت معلومات لمباحث قسم شرطة دار السلام، أن كلا من “محمود.ب.ع”، 21 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات بمصر القديمة،و”عبدالمنعم. أ.م”، 21 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات بمصر القديمة، لقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى الإتجار بالمخدرات، ويتخذان دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبإعداد الأكمنة و الإجراءات اللازمة تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة، و بقيادة رئيس مباحث القسم، والمعاونين تمكنوا من ضبطهم وبحوزتهم 10 ألاف قرص مخدر “ترامادول” ومبلغ مالى 600 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، و المبلغ المالى متحصلات تجارتهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق معهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا