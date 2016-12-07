كتب – أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة، من تمكن وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط متهمين بحوزتهم 10 ألاف قرص مخدر و ملبغ 600 جنيه.

حيث وردت معلومات لمباحث قسم شرطة دار السلام، أن كلا من “محمود.ب.ع”، 21 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات بمصر القديمة،و”عبدالمنعم. أ.م”، 21 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات بمصر القديمة، لقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى الإتجار بالمخدرات، ويتخذان دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبإعداد الأكمنة و الإجراءات اللازمة تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، و اللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة، و بقيادة رئيس مباحث القسم، والمعاونين تمكنوا من ضبطهم وبحوزتهم 10 ألاف قرص مخدر “ترامادول” ومبلغ مالى 600 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، و المبلغ المالى متحصلات تجارتهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق معهما.