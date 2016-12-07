موجز أخبار مصر للساعة 6.. حبس أعضاء شبكة تجارة الأعضاء البشرية 15 يوما

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها قرار نيابة الأموال العامة بحبس أعضاء شبكة تجارة الأعضاء البشرية 15 يوما.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساء..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "رنا تنوير حسين" وزير الإنتاج الحربى الباكستانى، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالإضافة إلى سفير باكستان بالقاهرة.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس 28 متهماً بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

تبدأ الاحتفالية السنوية لوزارة الأوقاف السنوية، بمناسبة المولد النبوى الشريف، فى تمام الساعة العاشرة من صباح غدًا الخميس بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بحضور 500 ضيف.

التقى النائب العام نبيل صادق، منذ قليل، مع نظيرة الإيطالى، لبحث مستجدات قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو رجينى، لتقديم الجانى للمحاكمة.

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد عوض وعضوية المستشارين سامى بريك وطارق خيرى موسى وأمانة سر هيثم علوانى، بمعاقبة كل من المتهمين فى القضية 6599 لسنة 2014 جزئى قليوبية والمقيدة برقم 294 لسنة 2014 كلى ومقيدة بالجدول برقم 4606 لسنة 2016 فى أولى جلسات محاكمتهم بالسجن المؤبد وغرامة 500ألف جنيه لكل منهم لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى أعضاء البشر لعدم مثولهم أمام هيئة المحكمة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة المحافظين والإصلاحيين، والتي تُعد ثالث أكبر مجموعة نيابية داخل البرلمان.

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم الأربعاء، والذى تنأول مناقشة عدد من الملفات، من بينها الموافقة على تعديل نص المادة 10 من قانون التظاهر، التى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلأنها مؤخّرًا، وقال المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة عدلت نص المادة 10 من القانون، بناء على حكم المحكمة الدستورية، وستُحال إلى مجلس الدولة لمراجعتها.

حاول اليوم، رجل الأعمال الهارب مدحت بركات، تعطيل عمل اثنين من هيئة الخدمات الحكومية فى معاينة أراضى منتجع وادى الملوك بالكيلو٥٢ بالطريق اسكندرية الصحراوى، مما دعا عضوى اللجنة إلى الاستعانة بقوات الشرطة .

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى، مراسم توقيع برتوكول للتعاون المشترك بين محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، إن مهنة الصحافة تواجه أزمة حقيقية، وتلك الأزمة تتمثل فى عدم الاهتمام بالصناعة فى الصحافة، والتركيز على السياسة فقط.

تزايد الحديث فى الفترة الماضية عن تطبيق الضريبة التصاعدية داخل أروقة الحكومة والبرلمان، ووفقًا للمسؤولين فى السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن هدف تلك الخطوة هو توزيع الأعباء بشكل عادل على كل الطبقات، فلا يجب معاملة الغنى مثل الفقير، وعلى خلفية استمرار الحديث عن الضريبة التصاعدية وتزايد الاهتمام بها، يقدم "اليوم السابع" كل ما يتعلق بها، سواء تعريفها أو أبرز الدول المطبقة لها وإمكانية تطبيقها فى مصر، فى أسئلة وأجوبة سريعة وموجزة.

أعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار الجهود المبذولة من جانب الحكومة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال مشاركته فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة قررت تحمل تكلفة عشرة آلاف جلسة غسيل كلوى للفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين.

أكدت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، فى مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجا طموحا للإصلاحات الاقتصادية مكنها من الحصول على مساعدات خارجية، تحتاج إلى ثلاث سنوات لإحياء الاقتصاد المتداعى.

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.8 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 563.988 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب لشراء.

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل، مؤتمرًا موسعًا بمقر مجلس النواب، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين، لإزالة اللغط المُثار حول قوانين الصحافة والإعلام، ولتوضيح عدد كبير من الشكوك المثار حول قانون التنظيم المؤسسى للإعلام "الهيئات الإعلامية".

تباشر نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار شريف مختار التحقيق مع شقيقين استدرجا صديقهما إلى شقتهما، وأجبراه على ارتداء بدلة رقص وتصويره انتقامًا منه، بسبب الصراع على فتاة.

سيطرت موجة من الاعترافات الجريئة على سطح الأحداث الكروية هذا الأسبوع، بعدما كشف أكثر من نجم من نجوم الساحرة المستديرة سرًا كان يخفيه لوقت طويل واختار الإفصاح عنه للجماهير.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء ، فيما تقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد.

يستقبل مطار القاهرة الدولى، صباح الاثنين المقبل، أول طائرة لمصر للطيران ضمن صفقة الطائرات الجديدة من طراز 800/737 قادمة من أمريكا، وذلك في احتفالية تنظمها وزارة الطيران بحضور قيادات الوزارة وعدد من وسائل الإعلام المختلفة.

تراجع الزمالك بشكل مبدئى عن انسحابه من الدورى، بسفر البعثة البيضاء عصر اليوم إلى أسوان، استعداداً لخوض مواجهة الفريق الأسوانى، غداً الخميس، على استاد أسوان، فى إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

قالت مجلة تايم الأمريكية اليوم الأربعاء إنها اختارت الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب شخصية العام.

فازت شركة بريزنتيشن الراعى الرسمى لاتحاد الكرة، برعاية كأس مصر رسميًا لمدة موسم مقابل 12 مليونا و350 ألف جنيه.

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، عن ظهور لاعب نادى برشلونة "نيمار" على قنوات ON E قريبا.

نشر موقع "ديلى ميل" اكتشاف عظم الفك لرجل من العصر الحديدى فى جزر أوركنى فى أسكتلندا، وباستخدام الكربون المشع تمت معرفة أن العظام تعود للعام 120 قبل الميلاد، مع بقاء اثنين فقط من الأسنان، ما يدل على أن الرجل عاش حياة عملية ناشطة وعاش حتى عمر الـ50.

كشفت الطفلة جويرية حمدى، نجمة برنامج "ذا فويس كيدز"، عن اشتراكها مع آخرين فى فيديو كليب للفنان تامر حسنى بعنوان "لسه عند وعدى"، مشيرة إلى أن توقيت عرضه غير معلوم لها حتى الآن، رافضة الافصاح عن محتوى الفيديو قائلة: "دا مفاجئة".

تناول كاريكاتير ساخر لـ"اليوم السابع" شبكة الاتجار فى الأعضاء البشرية التى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطها أمس الثلاثاء.