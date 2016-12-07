مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون النقابات العمالية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية، المشكلة لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الاخير للدورة النقابية الحالية، أولحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد ايهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الاقل، حيث أنه كان من المقرر الانتهاء من الدورة العمالية الحالية بتاريخ 25/1/2017.