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بالصور جامعة حلوان تكرم رشا نبيل وشريف فؤاد

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جانب من التكريم

جانب من التكريم

كتبت – إنجي لطفي

كرمت الدكتور نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام، بجامعة حلوان، اليوم، الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج ” كلام تاني” على قناة دريم، والإعلامي شريف فؤاد مدير عام التنسيق الإخباري بالتلفزيون المصري، خلال ندوة اليوم بعنوان” المعايير المهنية لبرامج التوك شو”، بحضور طلاب وأساتذة قسم الإعلام.

ودارت الندوة في إطار الحديث عن المعايير المهنية لبرامج التوك شو، والأخطاء والسلبيات الموجودة في معظم البرامج الحوارية، وما الدور الإيجابي للإعلام خلال هذه المرحلة، مطالبين بضرورة إصدار حزمة التشريعات والقوانين التي تنظم العمل الإعلامي من أجل ضبط الأداء.

وفي سياق متصل، أعلن ضيفا الندوة عن مفاجأة، خلال الندوة التي تم تنظيمها، اليوم، عن دعمهما لطلاب مشاريع التخرج، وتقديم المساعدة لهم.

واختتمت عمارة، الندوة، بتوجيه الشكر للإعلامية رشا نبيل، والإعلامي شريف فؤاد، على حضورهم في لقاء اتسم بالتفاعل والنقاش بينهم وطلاب وأساتذة القسم.

وكان قسم الإعلام خلال فعاليات الموسم الثقافى قد كرم الفترة الماضية أحمد أمين مقدم برنامج “البلاتوه” على النهار ONE، والإعلامى شريف مدكور مقدم برنامج ”شارع شريف” على CBC سفرة، والمذيعة فرح على مقدمة النشرة الرياضية على قناة النهار اليوم.

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