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مختار مختار يستقر على 18 لاعبا لمواجهة إنبى

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مختار مختار يستقر على 18 لاعبا لمواجهة إنبى مختار مختار يستقر على 18 لاعبا لمواجهة إنبى

استقر مختار مختار المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالاتحاد السكندرى على اختيار 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة إنبى والمقرر لها غدا فى الأسبوع الـ14 باستاد برج العرب .

واللاعبون هم:  الهانى سليمان وعمرو خليل لحراسة المرمى.

خط الدفاع عبد الرحمن فاروق وأحمد السيد بازوكا ومحمد كامل ناشى وهشام شحاته وحازم إمام و كالوشا.

خط الوسط محمد عادل ونور السيد ومحمد أسامة وحسن طارق وأحمد الألفى وأحمد الشيخ.

خط الهجوم محمد سالم وخالد قمر وكاسونجو.

فى الوقت الذى يغيب عن صفوف الفريق محمد عطوة وعمرو نبيل ومحمود شعبان وخالد الغندور للإصابه فيما يغيب محمود فرج كابونجا للإيقاف ومحمود السيد وبيسو لأسباب فنية.

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مصر 365