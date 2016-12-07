محمد الدسوقى رشدى حققت أحد أحلامى بعد حضورى ندوة بمسقط رأسى فى دمياط

دمياط معتز الشربينى و عبده عبد البارى

قال محمد الدسوقى رشدى رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع ومقدم برنامج "قصر الكلام" على قناة النهار، أنه يعتبر حضوره ندوة بمسقط رأسه بدمياط اليوم الأربعاء بمثابة حلم تحقق.

وأضاف رشدى خلال بكلمته فى الندوة "محافظة دمياط مميزة بأهلها لأن الدمايطة مؤثرين فى كل الجهات التى يعملون فيها"، قائلًا "ناس كتير بتغير مننا كدمايطة، الأب فى دمياط بيبقى مش لاقى يأكل، ولكنه مستعد يعمل أى حاجة علشان أبنائه يكونوا أحسن حاجة فى الدنيا".

وتابع رشدى، قائلًا "كنت مستاء جدًا عندما شاهدت فيديو تم تداوله لقيام طالبتين بخلع بنطلون زميلهما بإحدى مدارس دمياط، وعبر رشدى عن غضبه من ولى أمر الطالب، قائلًا "كيف تسمح لنفسك بنشر هذا الفيديو الذى سيؤثر سلبًا على الطفل"، مطالبًا الحاضرين بأن يقولوا لوالد الطفل بأنه أجرم فى حق ابنه.