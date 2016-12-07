الرئيس يؤكد ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة المحافظين والإصلاحيين، والتي تُعد ثالث أكبر مجموعة نيابية داخل البرلمان.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بأعضاء البرلمان الأوروبى، مؤكداً حرص مصر على تنمية علاقاتها بدول الاتحاد الأوروبى ومؤسساته.

وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى فى ضوء تعدد التحديات والمخاطر المشتركة الناتجة عما تشهده منطقة الشرق الأوسط حالياً من اضطراب وتوتر.