أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الإنتاج الحربى الباكستانى يؤكد للسيسى تطلع بلاده لتعزيز التعاون العسكرى

Google+ Print
وزير الإنتاج الحربى الباكستانى يؤكد للسيسى تطلع بلاده لتعزيز التعاون العسكرى وزير الإنتاج الحربى الباكستانى يؤكد للسيسى تطلع بلاده لتعزيز التعاون العسكرى

>كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح اليوم "رنا تنوير حسين" وزير الإنتاج الحربى الباكستانى، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالإضافة إلى سفير باكستان بالقاهرة.

 

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  وزير الإنتاج الحربي الباكستاني نقل تحيات رئيس وزراء باكستان إلى الرئيس، مشيداً بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، وكذا بالدور المحورى الذى تقوم به فى منطقة الشرق الأوسط. 

 

وأعرب الوزير الباكستانى عن تطلع بلاده لتنمية التعاون الثنائى وتبادل الخبرات مع مصر في مختلف المجالات، بما فى ذلك قطاع الصناعات العسكرية. 

 

و أشاد "رنا تنوير حسين" بنجاح مصر في تحقيق الاستقرار، معرباً عن ثقته فى تمكنها من استعادة قوتها الاقتصادية، خاصةً في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تُنفذه والمشروعات القومية التى يتم إقامتها بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

 

وأوضح وزير الإنتاج الحربى الباكستاني حرص بلاده على تعزيز التنسيق والتشاور مع مصر إزاء القضايا الإقليمية، فضلاً عن مواصلة الدعم المتبادل فى إطار المحافل والمنظمات الدولية.    

 

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بوزير الإنتاج الحربى الباكستانى، وطلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء نواز شريف. 

 

وأكد  الرئيس على ما يجمع بين الدولتين من أواصر صداقة وتعاون تاريخية، مشيراً إلى حرص مصر على تطوير التعاون مع باكستان على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الإنتاج الحربى والتعاون العسكرى ومكافحة الإرهاب. 

 

و أشار الرئيس إلى أهمية تفعيل أطر التعاون القائمة بين الجانبين خلال الفترة القادمة والعمل على تعزيزها فى القطاعات المختلفة، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين فى إطار المحافل والمنظمات الدولية.

   

و تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات، كما تم الاتفاق على مواصلة تبادل زيارات الوفود الفنية بين البلدين لاستكشاف آفاق التعاون المشترك في القطاعات المختلفة.  

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية