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السجن 10 سنوات غيابيا لـ36 متهما بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط

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السجن 10 سنوات غيابيا لـ36 متهما بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط السجن 10 سنوات غيابيا لـ36 متهما بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط

>قنا - هند المغربي

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عبد السميع سليمان، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبو كريشة، وهانى محمد عبد الآخر، وسكرتارية محمد عبد العزيز جمعة وهانى محمد نبيه، بالسجن 10 سنوات، غيابيًا لـ36 شخصا، من المتهمين بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، ومقاومة السلطات.

تعود أحداث الواقعة إلى  16 أغسطس 2013، لمحاولات من بعض أعضاء جماعة الإخوان ومؤيدى الجماعة  اقتحام مركز شرطة فرشوط، وإلقاء زجاجات على مبنى الوحدة البيطرية القريب من المركز، على خلفية أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.


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