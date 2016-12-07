وصول أول طائرة «بوينج» لـ «مصر للطيران» الأثنين المقبل

يستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح الأثنين المقبل، أول طائرة تابعة لمصر للطيران، ضمن صفقة الطائرات الجديدة من طراز 800/737 قادمة من أمريكا، وذلك في احتفالية تنظمها وزارة الطيران، بحضور قيادات الوزارة وعدد من وسائل الاعلام المختلفة.

ويذكر أن الشركة، تعاقدت لشراء 9 طائرات بوينج جديدة، بقيمة 864 مليون دولار، بما يعادل 9 مليارات جنيه مصري، بتمويل تأجيري من شركة دبي لصناعات الطيران، حيث أن الطائرات المتعاقد عليها من الطراز المتوسط، سعة 154 مقعدًا، و16 منها للدرجة الأولى، والباقي للدرجة السياحية، وسيتم تخصيصها للرحلات مدى 6 ساعات، أى تغطي دول أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتمت الصفقة عن طريق مناقصة عامة مع الشركات، حيث أن شركة “دبي لصناعة الطيران”، فازت بها بنظام التأجير التمويلي.