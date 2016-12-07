وزير البيئة التونسي يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة الـ 28 لمجلس العرب

وصل مطار القاهرة الدولي، رياض المؤخر، وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، في زيارة لمصر يشارك خلالها في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والتي تنطلق تنطلق الخميس المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلديات والبيئة بقطر، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ويناقش المجلس، بندًا، يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والإعداد العربي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في شهر نوفمبر2017، ومتابعة التنفيذ العربي للاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والموارد الكيماوية والنفايات الخطرة وغيرها من الاتفاقيات والبالغ عددها 12 اتفاقية ، كما سيتم التطرق إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت هذه السنة والدور العربي في هذه المؤتمرات، كما سيتم التوجيه بالإعداد الجيد للمؤتمرات الدولية التي ستعقد عام 2017 والتحضير العربي الموحد لها.

كما يستعرض الاجتماع التقرير الذي أعده وفد الأمانة العامة للجامعة، حول مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي عقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، والتدابير الواجب اتخاذها من قبل الأمانة العامة للجامعة، والمجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ بشأن الإعداد والتحضير لمؤتمر الأطراف، والمقرر عقده بألمانيا العام القادم تحت رئاسة دولة فيجي .