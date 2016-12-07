مصر تقدم حسابات بنكية وفيديوهات تخص «ريجيني» لإيطاليا

قدم وفد النيابة العامة برئاسة المستشار نبيل صادق، والموجود حاليًا في روما، اليوم، مستندات هامة، منها حسابات بنكية تخص الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وبلاغ الشرطة الذي قدمه نقيب الزبائلين إضافة إلى مواد مصورة تجمع للقاءات تجمعه مع القتيل، وفق بيان للنيابة العامة المصرية.

وعقد لقاء مشترك في روما، بين وفدي النيابيتين للتباحث بشأن مستجدات التحقيق في تلك الواقعة، وعلى هامش الاجتماع التقى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، مع كلا من كلاوديو، وبولا ريجيني، ولاذي جوليو ريجيني، حيث أبدى لهما، آلمه والشعب المصري للوقائع المؤلمة التي لحقت بريجيني، مؤكدًا إصرار النيابة على الاستمرار ف التحقيقات حتى تحديد المسئول عن ارتكاب هذه الجريمة وتقديمه للمحاكمة.

وأكد البيان، أن النيابة المصرية قدمت للجانب الإيطالي خلال اللقائات مستندات خاصة التي طلبتها بشان الحسابات البنكية الموجودة فى إيطاليا، والمملكة المتحدة، والخاصة بجوليو ريجيني، كما قدمت النيابة للجانب الإيطالي في الإنابات القضائية المرسل آخرها فى شهر سبتمبر الماضي، وتضمن صورة لمحضر أقوال نقيب البائعة الجائلين بالقاهرة، والتي ضمنتها إبلاغه الشرطة عن اتصالاته بالقتيل، حتى يوم 22 – 1- 2016.

وأوضح النائب العام، أن محضر الشرطة وتحرياتها لما تبين لها من قصور نشاطه، عن حد المساس بالأمن القومي، كما قدم الجانب المصري مقطع فيديو قصير خاص بلقاء لجوليو ريجيني، مع نقيب الباعة الجائلين أوائل شهر يناير، سجل من قبل الأخير.

وأفاد الجانب المصري، أن التحقيقات قد تضمنت سؤال رجال الشرطة، الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني، في أوائل شهر يناير 2016، وكذلك من شارك من رجال الشرطة في واقعة تبال إطلاق النار مع العصابة الإجرامية التي انتهت بمقتلهم، وكذا رجال الشرطة المشاركين في الواقعة.

وأكد الجانبنان على استمرار التعاون الوثيق وتبادل المستندات الخاصة بالتحقيقات حتى الوصول إلى الحقيقة.