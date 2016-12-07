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وزارة الأوقاف تعلن تحملها تكلفة 10 آلاف جلسة غسيل كلوى للفئات الأكثر إحتياجاً

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وزارة الأوقاف تعلن تحملها تكلفة 10 آلاف جلسة غسيل كلوى للفئات الأكثر إحتياجاً وزارة الأوقاف تعلن تحملها تكلفة 10 آلاف جلسة غسيل كلوى للفئات الأكثر إحتياجاً

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة قررت تحمل تكلفة عشرة آلاف جلسة غسيل كلوى للفئات الأكثر إحتياجاً وغير القادرين، وذلك من خلال التنسيق بين وزارة الأوقاف ومستشفى الدعاة أو المستشفيات الجامعية، مع الإعلان لاحقاً عن آلية التقدم لحصول على الخدمة على موقع الوزارة فور التنسيق مع المستشفيات التى ستؤدى الخدمة مجاناً وذلك  في إطار الجهود المبذولة من جانب لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين وبخاصة للفئات الأولي بالرعاية،

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