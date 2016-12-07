السفير الأيرلندا لدى مصر يعرب عن اعتزازه بتوطيد العلاقات بين البلدين

(أ.ش.أ)

أعرب دميان كول سفير إيرلندا لدى مصر، عن اعتزازه بتوطيد العلاقات بين مصر وبلاده، مؤكدًا اهتمامه بدفع وتنمية التعاون بينهما في كافة المجالات.

ونوه كول، إلى اهتمامه بدفع مسيرة التنمية بين البلدين وخاصة بالأسكندرية، مشيرًا إلى أنه سيدعو الشركات الأيرلندية لجذب الاستثمارات لثغر الأسكندرية باعتبارها مدينة ديناميكية سياحية لها موقع خاص مميز على مستوى العالم.

وجاء ذلك خلال لقائه اليوم، مع محافظ الأسكندرية رضا فرحات، حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين، واستكشاف فرص لزيادة الاستثمارات بين الجانبين.