أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية توريد 20 ألف طن دواجن محلية بسعر مخفض

Google+ Print
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية توريد 20 ألف طن دواجن محلية بسعر مخفض رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية توريد 20 ألف طن دواجن محلية بسعر مخفض

شريف اسماعيل

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الأسبوعى، مراسم توقيع برتوكول للتعاون المشترك بين محمد على مصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، والدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

يأتى بروتوكول التعاون من منطلق توجيهات القيادة السياسية بتخفيض السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، وزيادة المعروض من كميات الدواجن المحلية، لطرحها فى منافذ الجمعيات الاستهلاكية بأسعار مخفضة طوال العام المقبل، إذ ينص على استعداد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوريد نحو 20 ألف طن دواجن محلية بسعر منخفض، يصل إلى 20 جنيهًا للكيلو، وأجزاء الدجاج بسعر 11.5 جنيه للكيلو، وذلك لصالح وزارة التموين ممثلة فى الشركة المصرية للحوم والدواجن، وشركات السلع الغذائية، لتطرحها بدورها فى فروع المجمعات الاستهلاكية والسيارات والمنافذ الثابتة والمتنقلة، بأسعار مدعمة، للتخفيف عن المواطنين، خاصة من محدودى الدخل، وذلك فى إطار إعطاء الأولوية للإنتاج المحلى.
> كما ينص البرتوكول الموقع بين وزارة التموين والاتحاد العام لمنتجى الدواجن اليوم، على تحديد المواصفات المطلوبة للدواجن المحلية، والإجراءات اللازم اتباعها، خاصة الكشف عليها بيطريًّا قبل الذبح وبعده، والقيام بعملية الذبح فى المجازر المرخصة قانونًا.

وفى هذا الإطار، صرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل ثمّن المبادرة الطيبة من منتجى الدواجن للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء، مطالبًا إيّاهم بضرورة الحفاظ على الأسعار المناسبة فى إطار من الحرص على مصلحة المواطنين، كما أكد اهتمام الحكومة بدعم صناعة الدواجن، والذى تمّت ترجمته بتشكيل لجنة لإعداد خطة عمل متكاملة لبحث المشكلات التى تواجهها هذه الصناعة الوطنية، وتقديم مقترحات لحلها.
> وشدّد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة حريصة أيضًا على توفير كل الاحتياجات اللازمة للنهوض بهذه الصناعة، وعلى رأسها العمل على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة الذرة الصفراء وزيادة إنتاجيتها، وتحديد سعر عادل للتوريد، يلبى متطلبات المزارعين والصناعة الوطنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل

الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد