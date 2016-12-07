رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية توريد 20 ألف طن دواجن محلية بسعر مخفض

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى، مراسم توقيع برتوكول للتعاون المشترك بين محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

يأتى بروتوكول التعاون من منطلق توجيهات القيادة السياسية بتخفيض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، وزيادة المعروض من كميات الدواجن المحلية، لطرحها فى منافذ الجمعيات الاستهلاكية بأسعار مخفضة طوال العام المقبل، إذ ينص على استعداد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوريد نحو 20 ألف طن دواجن محلية بسعر منخفض، يصل إلى 20 جنيهًا للكيلو، وأجزاء الدجاج بسعر 11.5 جنيه للكيلو، وذلك لصالح وزارة التموين ممثلة فى الشركة المصرية للحوم والدواجن، وشركات السلع الغذائية، لتطرحها بدورها فى فروع المجمعات الاستهلاكية والسيارات والمنافذ الثابتة والمتنقلة، بأسعار مدعمة، للتخفيف عن المواطنين، خاصة من محدودى الدخل، وذلك فى إطار إعطاء الأولوية للإنتاج المحلى.

> كما ينص البرتوكول الموقع بين وزارة التموين والاتحاد العام لمنتجى الدواجن اليوم، على تحديد المواصفات المطلوبة للدواجن المحلية، والإجراءات اللازم اتباعها، خاصة الكشف عليها بيطريًّا قبل الذبح وبعده، والقيام بعملية الذبح فى المجازر المرخصة قانونًا.

وفى هذا الإطار، صرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل ثمّن المبادرة الطيبة من منتجى الدواجن للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء، مطالبًا إيّاهم بضرورة الحفاظ على الأسعار المناسبة فى إطار من الحرص على مصلحة المواطنين، كما أكد اهتمام الحكومة بدعم صناعة الدواجن، والذى تمّت ترجمته بتشكيل لجنة لإعداد خطة عمل متكاملة لبحث المشكلات التى تواجهها هذه الصناعة الوطنية، وتقديم مقترحات لحلها.

> وشدّد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة حريصة أيضًا على توفير كل الاحتياجات اللازمة للنهوض بهذه الصناعة، وعلى رأسها العمل على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة الذرة الصفراء وزيادة إنتاجيتها، وتحديد سعر عادل للتوريد، يلبى متطلبات المزارعين والصناعة الوطنية.