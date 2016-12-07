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قناة السويس للحاويات: استثماراتنا بميناء شرق بورسعيد بلغت 850 مليون دولار

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قناة السويس للحاويات: استثماراتنا بميناء شرق بورسعيد بلغت 850 مليون دولار قناة السويس للحاويات: استثماراتنا بميناء شرق بورسعيد بلغت 850 مليون دولار

>بورسعيد: رضا حبيشى ومحمد عزام

أكد يان بوزا المدير العام لشركة قناة السويس للحاويات، أن استثمارات الشركة بلغت 850 مليون دولار فى ميناء شرق بورسعيد منذ دخولها ، لافتًا إلى أن الشركة صاحبة عقد امتياز المحطة الأولى للحاويات بميناء شرق بورسعيد ساهمت بمبلغ 15 مليون دولار فى تكلفة حفر القناة الجانبية بميناء شرق. 

وأضاف المدير العام لشركة قناة السويس للحاويات خلال مؤتمر صحفى عقد بميناء شرق بورسعيد اليوم الأربعاء، أن الشركة اتفقت مع هيئة قناة السويس على توفير معدية للعاملين بالشركة فقط لتسهيل عبورهم من بور فؤاد بعيدًا عن مشكلة زحام العبور من المعديات مقابل مبلغ 300 ألف دولار. 

وقال هانى النادى مدير العلاقات الحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، إن الشركة تنارلت عن أراضى المرحلة الثالثة من الرصيف الممتد بطول 450 مترا لصالح الدولة فى ملحق عقد التسوية الأخير.


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