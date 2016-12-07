بالصور.. ضبط 5 أطنان سكر محملة على سيارات بطريق الملاحة فى طنطا

الغربية اسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط سيارتين محملتين بـ5 أطنان سكر بدون فواتير بطريق الملاحة أمام نادى القضاة بدائرة أول طنطا، وتم التحفظ عليها.

وكان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الضباط بوحدة مباحث تأمين الطرق، والمعينين لخدمة القول الأمنى بدائرة قسم أول طنطا أثناء قيامهم بالمرور بطريق الملاحة أمام نادى القضاة بدائرة القسم ـ من ضبط السيارة رقم 922613 نقل غربية قيادة "حامد ا ا ا" 29 عامًا سائق ومقيم ببندر بسيون محملة 20 جوال سكر زنة الجوال 50 كيلو جرام بإجمالى طن مجهول المصدر وبدون فواتير وتم التحفظ على السيارة والحمولة، وبسؤال قائد السيارة قرر أنه قام بتحميل السيارة من مصنع السكر بمدينة شبين الكوم، متوجهًا لمصنع حلويات ملك "رضا ا" الكائن خلف المسجد الأحمدى دائرة القسم، وأنه كان يسير خلفه بسيارة ملاكى ومعه جميع الفواتير.

كما تمكن ضباط التأمين من ضبط السيارة رقم 921769 نقل غربية قيادة "محمد ر خ" 24 عامًا سائق ومقيم بصان الحجر مركز بسيون، ومحملة 80 جوال سكر زنة الجوال 50 كيلو جرام بإجمالى 4 طن مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم التحفظ على السيارة والحمولة، وبسؤال قائد السيارة قرر أنه قام بتحمل السيارة من مخزن بمدينة تلا متوجهًا لمخزن بقرية ديما - مركز كفر الزيات.

وتحرر المحضرين رقمى 36649-36650 جنح قسم أول طنطا 2016، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.