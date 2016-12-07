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سكرتير عام البحر الأحمر يجتمع باللجنة الشعبية لشرح اليه توزيع الوحدات السكنية لمتضررى السيول

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سكرتير عام البحر الأحمر يجتمع باللجنة الشعبية لشرح اليه توزيع الوحدات السكنية لمتضررى السيول سكرتير عام البحر الأحمر يجتمع باللجنة الشعبية لشرح اليه توزيع الوحدات السكنية لمتضررى السيول

>البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام محافظة البحر الأحمر  عصر اليوم ، اجتماعا مع اللجنة الشعبية بمدينة رأس غارب لشرح الية توزيع الوحدات السكنية لمتضرري السيول.

 

وتابع سكرتير عام البحر الأحمر اعمال الحصر وتوزيع الوحدات السكنية والشيكات لمتضرري السيول واصحاب الورش المتضررين بمدينة رأس غارب . 

 

ومن جانبه اكد السكرتير العام ان اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من الحصر وتوزيع الوحدات السكنية مشددا علي اعطاء تلك الوحدات لمستحقيها من متضرري السيول بالمدينة ، مشيرا الي ان المحافظة تهدف الي اعطاء كل ذي حق حقه . 

 

 


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