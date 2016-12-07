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النائب العام يؤكد لأسرة «ريجينى» حرص مصر على القبض على القتلة

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النائب العام يؤكد لأسرة «ريجينى» حرص مصر على القبض على القتلة النائب العام يؤكد لأسرة «ريجينى» حرص مصر على القبض على القتلة

النائب العام المصرى

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، حرص على كشف غموض حادث مقتل الشاب “ريجينى”، والتزام مصر بالقبض على مرتكبى الواقعة وتقديمهم للمحاكمة، مشددًا على أن هناك إجراءات جنائية موسعة تجريها النيابة العامة وصولًا لكشف حقيقة الواقعة.

وقابل صادق، أسرة الشاب جوليو ريجينى فى إيطاليا، والتى استمرت حوالى 50 دقيقة، فى الوقت الذى أعربت فية أسرة الشاب عن ثقتهما فى القضاء المصري والنيابة العامة المصرية في التوصل لمرتكبي الحادث.

كما بحث النائب العام، مع نظيره جيوسبي بيجنانونى، نائب عام إيطاليا، وسيرجو كولايوكر النائب العام المساعد، تبادل آخر المعلومات والمستجدات في واقعة مقتل الشاب ريجينى بالقاهرة، وتم بحث عدد من الروابط المتعلقة بالحادث فى إطار مذكرة التعاون الإيجابى بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها فى روما، والتفاق على تبادل المعلومات.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد وصل روما، صباح أمس الأول، على رأس وفد من النيابة العامة المصرية تلبية لدعوة رسمية للزيارة لملاقاة نظيرة الإيطالى، والمدعى العام الإيطالى ،ورئيس نيابة روما، لاطلاعهم على أخر مستجدات التحقيق، وأكد الطرفان على التزامهما باسمرار التعاون المباشر وصولًا لكشف الحقيقة.

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