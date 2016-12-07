«النيل الدولية» تحتفل بـ «المولد» بترجمة 25 أغنية للفرنسية والإنجيليزية

قامت الإدارة العامة للسياحة والمنوعات، وإدارة البرامج الثقافية بقناة النيل الدولية، برئاسة سامح رجائي، بإنتاج أعمال خاصة بالمولد النبوي الشريف، وذلك سعيًا لإظهار الأماكن التاريخية الدينية، وترويجًا للسياحة الدينية، وكذلك إظهار رسالة الإسلام السمحة من خلال البرامج .

و قام قسم الترجمة بالقناة بترجمة حوالي 25 أغنية دينية متنوعة للغتين الإنجليزية والفرنسية، كما تم عمل برومو المولد النبوي من إخراج ريهام حسني، وبرومو أخر من سلسلة رؤية مصرية تهنئة رئيس الجمهورية بالمولد النبوي الشريف إخراج ايمان مقلد، كما قامت المخرجة سماح يحيي، بعمل رؤية مصورة جديدة لأغنية ” والله ما طلعت شمس وماغربت”، وهي قصيدة للحسين بن منصور الحلاج في حب الله تعالى من ألحان الموسيقار عمر خيرت.

وعلى مستوي البرامج يبث برنامج “نايل كروز” حلقة الغد، على الهواء مباشرة من مسجد السلطان ابن برقوق وتتضمن لقاءات عن سماحة الاسلام والرسول الصادق الأمين وخلق الرسول في التعامل مع الأخر.

كما يتحدث الشيخ حسام الدين علام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في برنامج “الوحي” في الواحده والربع يوم الجمعة عن الآيات القرآنية التي تناولت الرسول الكريم البرنامج من إخراج محمد فكري.

وتختتم بفقرة للإنشاد الديني، البرنامج يرأس تحريره علا عبد السلام، ومن إعداد نميري شومان ومن إخراج أحمد عبد العليم قاسم ومحمود الخطيب .