طرق لإقناع طفلك بارتداء نظارته

دائماً الشيء الغريب ملفت للنظر، فطفلك الصغير البالغ من العمر أربع سنوات أو خمس قد يكون من الصعب إقناعه بأن يرتدي نظارة طبية إذا دعت الحاجة لذلك، وستجدين طفلك دائماً يعبث بنظارته ويقوم بإضاعتها أو كسرها، وقد ينساها في أي مكان أو يقوم بإلقائها في أي وقت، وسيبدأ بالمقارنة وطرح التساؤلات: لماذا أصدقائي في المدرسة لا يلبسون نظارة مثلي؟ فكيف تستطيعين إقناع طفلك واستمالته لارتداء نظارته؟



ستخبرك طبيبة الأطفال نجلاء محمود "استشارية الاطفال في مستشفى الحمادي" بطرق الإقناع لطفلك، حيث تقول: إن الطفل في السن الصغيرة لديه فضول للاكتشاف، ولديه العديد من التساؤلات التي يلقيها على من حوله ليحاول أن يكتشف ما حوله، وأول هذه الأسئلة التي سيلقيها عليكِ حتى تكوني مستعدة للإجابة هو: لماذا أنا ألبس نظارة وأصدقائي أو أخوتي لا؟ وما الفائدة من لبس النظارة؟ وحتى تستطيعي إقناعه، عليك بفعل ما يلي:

- لابد أن تختاري شخصاً يحبه طفلك يكون ناجحاً ومتميزاً في حياته ويرتدي نظارة طبية حتى يكون قدوة له عندما تشبهينه به، فإذا كان الأب أو أحد أفراد العائلة المحبوبين لدى طفلك يرتدي نظارة، عليكِ إقناعه بأن فلان الذي يحبه طفلك يرتدي نظارة مثله، وأن عليه ان يرتديها حتى يكون ناجحاً ومتميزاً مثل هذا الشخص، وأن النظارة هي سر نجاحه وتميزه.

- اقنعي طفلك بأنه مميز، وأن النظارة ستميزه عن باقي أصدقائه، فالأطفال العاديون كلهم بدون نظارة، أما الأطفال المميزون فهم من يلبسون نظارة طبية .

- أخبري طفلك بأن عيونه جميلة، لذلك نحافظ عليها من خلال هذا الزجاج؛ لأن عيونه جميلة للغاية، ونحتاج أن نحافظ عليها، ومثلما نحافظ على الصور في برواز، نحافظ على عينيه في برواز زجاجي صغير اسمه نظارة .

- لابد أن تذكري لطفلك أن النظارة الطبية ستجعله أكثر ذكاء في فصله، وسيستطيع من خلالها أن يفهم ويستوعب أسرع من باقي أقرانه في الفصل .

- قومي بمكافأة طفلك، وارسمي له جدولاً فيه أيام الأسبوع، وأخبريه بأن كل يوم سيمر بدون أن يخلع نظارته ستضعين له نجمة، وعندما يساوي عدد النجمات عدد أيام الأسبوع ستقدمين له هدية مميزة؛ لأنه يرتدي نظارته.