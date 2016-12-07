تضييق المهبل.. متى تحتاجينها وما هي مخاطرها؟

أثناء الولادة يحدث تمدُّد وتوسع لعضلات المهبل لكي يزداد حجم المهبل لاتساع الجنين أثناء خروجه و نتج عن ذلك حدوث ضعف وارتخاء في عضلات المهبل، خاصة بعد الولادات المتكرِّرة ويبدأ الزوجان في الشكوى وعمليَّة تضييق المهبل تكون حلا لهذه المشكلة.

«سيدتي نت» التقت بالدكتور انتصار راغب الطيلوني، استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة، ليطلعنا ماذا نعني بتضييق المهبل ومتى تجرى مثل هذه العمليات ومخاطرها.

بداية أوضح الدكتور انتصار أنَّ عمليَّة تضيق المهبل عمليَّة جراحيَّة تهدف إلى شدِّ عضلات المهبل والأنسجة الداعمة له للزيادة من قوة عضلات المهبل وقدرتها على الانقباض. ويطلق على عمليَّة تضييق المهبل التجديد المهبلي، ونسبة نجاح العمليَّة تبلغ 98% من الحالات. ونسبة 2% قد تحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة للحصول على النتيجة المطلوبة.

• متى تحتاجين لمثل هذه العمليَّة؟

ـ التوسع الملحوظ في هذا المنطقة.

ـ عدم الراحة أثناء الجماع نتيجة توسع المهبل.

ـ سلس البول، أي عدم القدرة على التحكم في البول.

ـ الشعور بالبرودة أثناء الجماع.

• كيف تجرى هذه العمليَّة؟

ـ يتم تضييق المهبل جراحياً أو باستخدام الليزر فتستأصل العضلات والأنسجة المتمزقة والزائدة والمرتخية، كما يتم شدُّ العضلات التي أصابها الارتخاء ويتم شدها جيِّداً.

ـ يمكن أن تجرى العمليَّة تحت التخدير الموضعي أو الكلي.

ـ تقدمت وسائل إجراء هذه العمليَّة بحيث تجريها المرأة في يوم واحد وتخرج من المستشفى.

ـ يمكن للمريضة بعد الخروج من المستشفى أن تزاول نشاطاتها اليوميَّة بشكل عادي بعد يومين ما عدا ممارسة الجنس، إذ يجب اجتناب الجماع لستة أسابيع على الأقل بعد الجراحة.

ـ يمكن إجراء عمليَّة تصغير أو تجميل الشفرين الصغيرين أثناء عمليَّة تصغير المهبل في الوقت نفسه.

ـ قد تظهر الدماء بعد العمليَّة، وهي غير دماء الدورة الشهريَّة.

ـ تستعمل خيوط لحميَّة خلال العمليَّة تكون قابلة للذوبان. لذلك ما من حاجة لنزع خيوط العمليَّة.

ـ تتعافى المريضة تماما خلال أسبوع واحد.

ـ من الضروري الاهتمام بنظافة المهبل ووضع محلول معقم بعد الدخول إلى الحمام من الأمام ومن الخلف.



• المخاطر التي قد تنجم عنها؟

إنَّ عمليَة تضييق المهبل رغم أنَّ غايتها تجميليَّة إلا أنَّها تبقى عمليَّة جراحيَّة في نهاية المطاف ولها مخاطرها من خلال:

ـ المشكلات والتعقيدات التي قد تطرأ من العمليّة الجراحيَّة كفقدان الحسِّ وتضرر العصب وغيرهما.

ـ إمكان حصول نزف للدم.

ـ الالتهابات التي قد تصاب بها المرأة في هذه المنطقة من جراء العمليَّة.

ـ الأوجاع.

ـ الندبات التي تظهر في هذه المنطقة.