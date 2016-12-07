غدًا.. «السيسى» يكرم 8 علماء بمناسبة الاحتفال بمولد النبوى

يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدًا، خلال احتفال مصر بذكرى المولد النبوى الشريف، 8 علماء ممن أثروا الحياة الدينية فى مختلف المجالات الدينية والثقافية والبرلمانية.

حيث سيُكرم كلًا من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور إسماعيل الكندرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

كما سُيكرم، الشيخ محمد عبد العزيز توبة مدير مديرية أوقاف أسوان السابق، والشيخ خالد بن علي آلـ خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة البحرين، و4 من أساتذة جامعة الأزهر والعاملين بالأوقاف الذين أثروا الحياة الدينية.

(أ.ش.أ)