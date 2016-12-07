3 نجوم مصرية دخلوا التدريب من الباب الكبير

كتب أحمد سمير

التدريب مهنة شاقة، تتطلب عدة مواصفات شخصية وقيادية وفنية للنجاح فى أدائها، إضافة لتراكم الخبرات من خلال التدرج التدريجى فى العمل، بداية كمساعد مدرب، ثم مدرب عام، نهاية بمنصب المدير الفنى .

وفى التقرير التالى نستعرض عدة مدربين وشخصيتهم ونجوميتهم وأسمائهم وخبراتهم الكبيرة داخل المستطيل الأخضر طوال مسيرتهم الاحترافية، وتقلدهم شارة القيادة "الكابتن" فى المنتخبات والأندية المختلفة، والعمل تحت قيادة أسماء رنانة فى عالم التدريب، أضافت لهم القدرات الفنية والقيادية التى ساعدتهم على دخول تلك المهنة مباشرة من الباب الكبير، وهو منصب المدير الفنى .

حسام حسن

اكتسب خبرات قوية من خلال مشواره الكبير كلاعب فى أندية الأهلى والزمالك والاتحاد والمصرى، والاحتراف الخارجى فى نيوشاتل السويسرى وباوك اليونانى، إضافة لمسيرته الدولية الطويلة مع المنتخب، والعمل تحت قيادة أسماء رنانة فى عالم التدريب، حمل خلالها شارة الكابتن كقائد للأهلى والفراعنة على مدى عدة سنوات .

وتقلد العميد حسام حسن منصب المدير الفنى مباشرة لأول مرة، من خلال قيادة المصرى البورسعيدى أيام فترة رئاسة الراحل سيد متولى رئيس النادى الأسبق.

أحمد حسام "ميدو"

حصل على خبرات كبيرة خلال مسيرته الاحترافية كلاعب، فى أندية الزمالك وأياكس الهولندى وسيلتا فيجو الإسبانى وروما الإيطالى وتوتنهام الإنجليزى، وحمل شارة القيادة الكابتن فى المنتخب، وبعد عودته من الاحتراف الأوروبى إلى الأبيض فرسان ميت عقبة.

وبدا العالمى أحمد حسام تجربته كمدير فنى لأول مرة، من خلال عمله فى الزمالك أيام فترة المجلس المعين بقيادة الدكتور كمال درويش.

أحمد حسن

أضاف له مشواره الاحترافى محليًا كلاعب، فى أندية أسوان والإسماعيلى والأهلى والزمالك، وأوروبيًا فى أندية بشكتاش التركى وأندرلخت البلجيكى، خبرات فنية كبيرة، إضافة لمشواره الدولى كقائد لمنتخب مصر لسنوات عديدة .

وعمل الصقر أحمد حسن فى منصب المدير الفنى مباشرة، لأول مرة بقيادته نادى بتروجت، فى تجربه لم تدم طويلاً، قدم استقالته بعدها لعدم التوفيق فى النتائج، وهى المرة الوحيدة التى شغل فيها هذا المنصب حتى الآن .