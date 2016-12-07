أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الإسماعيلى يوقع توأمة مع الزمالك برعاية بريزنتيشن

Google+ Print
الإسماعيلى يوقع توأمة مع الزمالك برعاية بريزنتيشن الإسماعيلى يوقع توأمة مع الزمالك برعاية بريزنتيشن

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

اتفق مسئولو ناديى الإسماعيلى والزمالك على عقد اتفاقية توأمة كبيرة بعد المشاورات التى تمت بين المهندس إبراهيم عثمان رئيس قلعة الدراويش ومرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، من شأنها تبادل اللاعبين والمدربين بين الناديين الكبيرين وعودة العلاقات الطيبة بين قطبى القاهرة والقناة خلال الفترة المقبلة.

 

ومن المنتظر أن ترعى شركة بريزنتيشن اتفاقية التوأمة بين الزمالك والإسماعيلى حيث ستقيم احتفالية كبيرة يحضرها مسئولو النادى للإعلان عن توقيع الاتفاقية والتى من شأنها عودة المياه إلى مجاريها فى العلاقة بين قلعتى ميت عقبة والدراويش، والتى بدأت بإبرام صفقة على حسين مدافع الزمالك الذى انتقل مؤخرًا إلى صفوف الإسماعيلى لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الفترة الحالية باعتباره من اللاعبين تحت السن.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365