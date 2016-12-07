الإسماعيلى يوقع توأمة مع الزمالك برعاية بريزنتيشن

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

اتفق مسئولو ناديى الإسماعيلى والزمالك على عقد اتفاقية توأمة كبيرة بعد المشاورات التى تمت بين المهندس إبراهيم عثمان رئيس قلعة الدراويش ومرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، من شأنها تبادل اللاعبين والمدربين بين الناديين الكبيرين وعودة العلاقات الطيبة بين قطبى القاهرة والقناة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن ترعى شركة بريزنتيشن اتفاقية التوأمة بين الزمالك والإسماعيلى حيث ستقيم احتفالية كبيرة يحضرها مسئولو النادى للإعلان عن توقيع الاتفاقية والتى من شأنها عودة المياه إلى مجاريها فى العلاقة بين قلعتى ميت عقبة والدراويش، والتى بدأت بإبرام صفقة على حسين مدافع الزمالك الذى انتقل مؤخرًا إلى صفوف الإسماعيلى لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الفترة الحالية باعتباره من اللاعبين تحت السن.