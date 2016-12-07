محمد بن راشد: دول الخليج في أقوى حالاتها ولا تزيدها الأيام إلا تقارباً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، أن دول الخليج في أقوى حالاتها ولا تزيدها الأيام إلا تقارباً وتعاضداً وأخوة، مشيراً سموه إلى أن شعوب وقادة الخليج أسرة واحدة تزيدهم التحديات إصراراً وعزيمة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر "اختتمنا بحمد الله قبل قليل قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالمنامة.. التزام بترسيخ المسيرة، ووحدة الموقف ، والتنمية المشتركة لجميع دول الخليج.

وأضاف "دول الخليج في أقوى حالاتها ولا تزيدها الأيام إلا تقاربا وتعاضدا وأخوة، وشعوب الخليج وقادة الخليج هم أسرة واحدة تزيدهم التحديات إصرارا وعزيمة.

ودون سموه " شكرنا لملك البحرين الأخ حمد بن عيسى ..تنظيم متقن، وشعب مضياف ، وبلد طيب .. وعقد القمة بالمنامة بهذه الروح القوية هو رسالة واضحة".