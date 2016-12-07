قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب تعلن عن شركاء دورتها الثانية

أعلنت اللجنة التنظيمية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن قائمة شركاء الدورة الثانية المُقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي – قاعة الشيخ سعيد، وهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" شريك الاتصال، وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" شريك الاستدامة، وبنك الإمارات الوطني الشريك المصرفي الرسمي للقمة، ومدينة دبي للأنترنت شريك الابداع، وشركة السيارات الألمانية "اودي" شريكاً للمواصلات.

وأعربت منى غانم المرّي، رئيسة اللجنة التنظيمية للقمة، عن بالغ تقديرها للدور الكبير الذي يلعبه شركاء الدورة الثانية من القمة وما اظهروه من رغبة صادقة في التعاون، مؤكدةً أن تفعيل مبدأ الشراكة المؤسسية على النحو الأمثل يؤدي إلى تكامل عناصر النجاح والتميز وتوحيد الجهود بما يضمن للقمة تحقيق الأهداف المأمولة، وتعزيز الاستفادة من مخرجاتها على أكبر نطاق.

وقالت رئيسة اللجنة التنظيمية للقمة: "يسهم بناء الشراكات القوية مع مختلف المؤسسات العاملة في الدولة في تحقيق الأهداف التي تسعى القمة إلى تحقيقها خلال نسختها الثانية، وهو ما يعكس وحدة الأهداف التي تجمع بين القائمين على القمة والشركاء والمتمثل في تهيئة المناخ الملائم لتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها بالشكل الذي يخدم المجتمعات العربية ويحقق الفائدة للمواطن العربي وتسليط الضوء على الأفكار والمبادرات المبتكرة للمؤثرين العرب".

وأضافت المرّي: "نسعى من خلال تضافر الجهود مع شركاء القمة الاستراتيجيين إلى استضافة مجموعة مهمة من المؤثرين العرب والخبراء العالميين لمناقشة أحدث التوجهات الداعمة للاستخدامات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الطرق الإبداعية التي من شأنها أن تحقق مردود ملموس لاسيما بعدما شهدته الأعوام الماضية من تنامي لدور هذه المنصات بشكل متواصل حتى باتت تمس مختلف جوانب الحياة، لتعزز تواجدها كمنصات خدمية وتثقيفية مهمة ومؤثرة".

وقد أكد شركاء القمة على أهمية الشراكة في تحقيق أهداف القمة ورسالتها باعتبارها المنصة الرئيسة الأهم حدث معني بواقع ومستقبل شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة والعالم. وأفضل السبل لتوظيف الانتشار الواسع لهذه الشبكات ايجابياً.

من جهته، صرح سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شريك الاستدامة للقمة: "في إطار الرؤية المستقبلية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف المستقبل وتقديم حلول مبتكرة لخدمة الشعوب، أصبحت القمة الحدث الأبرز في المنطقة لاستعراض أفضل الممارسات الناجحة في مجال استخدام قنوات التواصل الاجتماعي، والمنصة التي تجمع رواد التواصل الاجتماعي العرب وتتيح لهم الفرصة لتسليط الضوء على المبادرات والمشروعات التي تساهم في تعزيز التواصل الإيجابي في المجتمع عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها هذه القنوات لاسيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها وزيادة انتشارها يوماً بعد يوم. ورسخت القمة أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة والبناءة للشباب العرب الذي يعد أكثر الفئات استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي، لخدمة أوطانهم من خلال التوظيف الفعال لهذه الوسائط الحديثة، ومشاركة خبراتهم مع أقرانهم في الدول العربية، والدفع بهذا القطاع نحو آفاق جديدة من الإبداع والابتكار".

وأضاف الطاير: "يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي "شريك الاستدامة" لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب 2016، في إطار دورنا كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً عملاً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله: "رؤيتنا للحكومة أنها ليست كياناً منفصلاً عن الناس، بل هي جزء منهم وتعمل من أجلهم". ويساهم الإعلام الاجتماعي في تعزيز التواصل مع الجمهور وبالتالي تحسين جودة الخدمات الحكومية. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل الجهات الحكومية التي اعتمدت أدوات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجمهور للتعريف بمبادراتها في مجال الاستدامة وترشيد الاستهلاك، حيث نجحت الهيئة في أن تجعل من قنواتها الرسمية للتواصل الاجتماعي أداةً رئيسة لتعزيز الاتصال المثمر مع المتعاملين والاستماع لمقترحات وآرائهم لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع ككل".

وقالت هالة بدري، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال في دو، شريك الاتصال للقمة: " في ضوء التحول الرقمي الهائل الذي تشهد الساحة العالمية والإقليمية اليوم، توفر قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب منصة تفاعلية مهمة لتبادل الأفكار البناءة للمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي ومشاركة الخبرات والمعرفة. وبعد النجاح اللافت الذي حققه الحدث بنسخته الأولى العام الماضي، نفخر بأن نكون مزود خدمات الاتصال وشريك الاتصال لدورة هذا العام. فمنذ انطلاقتها حرصت شركة دو على تعزيز تجربة العملاء وتقديم قيمة مضافة للمجتمع الذي تعمل فيه بطرق ووسائل عديدة. وبالإضافة إلى ذلك، سعت الشركة إلى تطوير الإرث الثقافي والاجتماعي انسجاماً مع التحولات الرقمية الجديدة، بهدف ضمان نشر المبادرات والأنشطة الخاصة بدعم ريادة الأعمال وبناء أسس الابتكار، فضلاً عن تعزيز ثقافة وطموح الشباب وتحقيق التنمية المجتمعية لسكان دولة الإمارات.

أما هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي الرسمي للقمة: "اتخذ بنك الإمارات دبي الوطني زمام المبادرة في التوظيف الأمثل لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز إشراك وتفاعل العملاء، وهو ما ينعكس في عدد متابعي صفحات البنك على شبكات التواصل الاجتماعي. ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في الدولة يتيح الخدمات المصرفية عبر تويتر، ويزوّد عملائه بإمكانية التبرع للعديد من الجمعيات الخيرية والإنسانية عبر منصاته الرقمية، ويقوم بنشر أكثر من 70 فيديو قصير على يوتيوب حول كيفية القيام بالأعمال المصرفية.

وأضاف: "يسرنا المشاركة كراع مصرفي في النسخة الثانية من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، لكون الحدث يوفر منصة مثالية لتبادل المعلومات وتحديد أفضل الممارسات المعتمدة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بنك الإمارات دبي الوطني بأكبر عدد متابعين على الفيسبوك في الدولة، كما أنه البنك الوحيد في المنطقة الذي أحرز مرتبة بين أفضل 25 مصرفاً للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة "أقوى 100 بنك نشاطاً على وسائل التواصل الاجتماعي" لعام 2016 من قبل "ذا فايننشال براند"

وقال عمار مالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت الشريك الإبداعي للقمة: "نواصل في مدينة دبي للإنترنت سعينا نحو إيجاد بيئة تشجع على الابتكار وتدعم تحول دبي إلى واحدة من أكثر وجهات الأعمال العالمية تطوراً. وفي ظل الأهمية المتنامية التي يحظى بها المحتوى الرقمي وقنوات التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، تعد هذه النقاشات الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة أمراً ضرورياً فيما يتعلق بتوفير الفرص للجيل التالي من الكفاءات والمواهب. وتدعم شراكتنا مع نادي دبي للصحافة هذا التوجه، ونحن فخورون بدعم قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب ومن يشارك فيها من المبدعين".

الجدير بالذكر ان حضور فعاليات اليوم الأول من القمة سيكون متاحاً فقط امام حاملي الدعوات الخاصة، بينما سيكون بإمكان الراغبين لحضور فعاليات اليوم الثاني التسجيل عبر الموقع الالكتروني المخصص للقمة www.ArabSMIS.ae، ونظراً لمحدودية المقاعد وخصوصية القمة ستكون الأولوية لحضور المختصين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت اللجنة التنظيمية للقمة قد أعلنت سابقاً عن "نخيل مولز" الشريك الاستراتيجي للدورة الثانية للقمة.