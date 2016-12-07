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إنشاء معسكر للإيواء ضمن التدريب على مجابهة السيول والأزمات بطور سيناء

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إنشاء معسكر للإيواء ضمن التدريب على مجابهة السيول والأزمات بطور سيناء إنشاء معسكر للإيواء ضمن التدريب على مجابهة السيول والأزمات بطور سيناء

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، بمحافظة شمال سيناء، وعلى انور الشناوى وكيل وزارة الشباب والرياضة وفؤاد عبد العظيم محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى واحمد جلال فودة مدير ادارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينة طور سيناء محمد فتحى توفيق وكيل الرياضة بمديرية الشباب، أعمال الانتهاء من إنشاء معسكر لإيواء النازحين من جراء السيول للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث لمحافظة جنوب سيناء والمقامة بمنتدى الشباب بطور سيناء.

وأضاف المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء أن اعمال التدريب يشارك فيها كل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الازمات والكوارث بالمحافظة.

ويتضمن المعسكر 38 خيمة مجهزة بدورات مياه ومياه للشرب، ويعتبر المعسكر لتدريب الجهات التنفيذية على اسلوب تنفيذ اجراءات رفع حالات الاستعداد القصوى قوات أمن الحماية المدنية المرور التضامن الاجتماعى الشباب.

 

 


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