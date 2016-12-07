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"المستثمرين" تناقش 10معوقات للاستقرار الصناعى مع رئيس التنمية الصناعية

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"المستثمرين" تناقش 10معوقات للاستقرار الصناعى مع رئيس التنمية الصناعية "المستثمرين" تناقش 10معوقات للاستقرار الصناعى مع رئيس التنمية الصناعية

وأوضح الدكتور سمير عارف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك عدة مشاكل تواجه المستثمرين مع هيئة التنمية الصناعية منها عدم وجود اراضى صناعية مرفقة تستوعب المشروعات الجديدة وتلبى طموحات المستثمرين من التوسعات بالمشروعات القائمة ، إضافة إلى عدم استفادة المستثمر الجاد من طرح الأراضى الصناعية بنظام القرعة العلنية ويستفيد منها فى الغالب السماسرة وتجار الأراضى ، المشكلات المتعددة المطور الصناعى وتفعيل قانون الشيعة فى الأراضى الصناعية.

 

ومن جانبه أكد الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر انه سيتم أيضا خلال الاجتماع توقيع  بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة بحضور المحاسب  منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بشأن التفسيرات المصرفية والتمويل للمستثمرين .

 

وأضاف هلال، أن هناك عدة ممالك ملحة تؤدى إلى تعثر وتوقف الإنتاج والصناعة منها مشكلة التعامل مع البنوك بعد تعويم الجنية حيث فوجيء كل الصناع بأن البنوك لم تقم بخصم قيمة الاعتمادات التى تم دفع قيمتها بالجنية المصرى سابقا وأنها احتسبت قيمة هذة الاعتمادات على السعر الجديد للجنة وهو 17 جنية ، وارتفاع تكاليف الفوائد البنكية والضرائب وتكاليف الإنتاج والطرق والصناعات العشوائية والتهرب الضريبة. 

 

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