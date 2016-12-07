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مديرية أمن دمياط تطرح 12 طن سكر و أرز بأسعار مخفضة للمواطنين

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مديرية أمن دمياط تطرح 12 طن سكر و أرز بأسعار مخفضة للمواطنين مديرية أمن دمياط تطرح 12 طن سكر و أرز بأسعار مخفضة للمواطنين

>كتب محمود عبد الراضى

قامت مديرية أمن دمياط بالتنسيق مع كبار تجار الجملة بتوفير كمية من السلع التموينية الهامة بأسعار مدعمة.

ووفرت المدرية 6 أطنان سكر أبيض بسعر 7 جنيه للكيلو، و 6 أطنان أرز فاخر بسعر 4,50 جنيه للكيلو وطرحها بمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بمدينة دمياط، الأمر الذى لاقى استحسان المواطنين .

ووجه مدير أمن دمياط بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية بهدف توفير السلع الجيدة للمواطنين وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكيد على إستقرار الأسعار .

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى إتخذتها وزارة الداخلية لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية وضبط حركة الأسواق ولتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن المواطنين .

 

 


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