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مقتل شاب إماراتى برصاص الشرطة الأمريكية يثير غضب نشطاء "تويتر" بالخليج

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مقتل شاب إماراتى برصاص الشرطة الأمريكية يثير غضب نشطاء "تويتر" بالخليج مقتل شاب إماراتى برصاص الشرطة الأمريكية يثير غضب نشطاء "تويتر" بالخليج

>كتب - أحمد جمعة

أثار مقتل طالب إماراتى يدعى "سيف ناصر"، برصاص الشرطة الأمريكية، موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج.

وقالت الشرطة الأمريكية فى بيان صادر عنها، إن رجال الشرطة ردوا على بلاغ عن قائد سيارة يتصرف بطريقة غريبة فى "هدسون" بولاية أوهايو، على بعد 48 كيلو مترا جنوب شرقى كليفلاند، مضيفة: "الشاب الإماراتى فقد فى نهاية الأمر السيطرة على سيارته، التى انقلبت، وفرَّ إلى غابة قريبة، ورجل شرطة عثر فى نهاية الأمر على الشاب الإماراتى وأطلق النار عليه بعد صراع".

ولم يتم كشف النقاب عن هوية رجل الشرطة الأمريكية الذى أحيل إلى إجازة إدارية لحين انتهاء التحقيق، بينما تفاعل نشطاء "تويتر" فى الخليج مع الحادثة بتدشين هاشتاج #سيف_ناصر_في_ذمة_الله، إذ أبدى المتفاعلون غضبهم من الحادثة، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها بالتنسيق مع سفارة الدولة فى واشنطن، تتابع حاليا سير التحقيق فى ملابسات الحادث المؤلم، الذى أدى إلى وفاة أحد مبتعثى الدولة فى ولاية أوهايو الأمريكية، وأضافت الوزارة فى بيان صادر عنها: "على ضوء هذه المتابعة، ستصدر الوزارة بيانا أشمل فى وقت لاحق، بعد أن تتضح التفاصيل من الجهات الرسمية حول هذا الحادث الأليم".


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