الحكومة تعيد هيكلة "الاجتماعى للتنمية" وتحوله لجهاز للمشروعات الصغيرة

كتبت هند مختار

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة وافقت على إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتحويله لجهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضم بعض أجهزة وزارة التجارة والصناعة لهذا الجهاز.

وأضاف "قابيل"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مجالات عمل المجلس ستتضمن ريادة الأعمال والخدمات غير المالية، وسيكون رئيس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، ويتكون مجلس الإدارة من المختصين، وسيكون له مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أن إعادة الهيكلة لا تعنى تسريح العمالة بالصندوق.