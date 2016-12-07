البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأسمالها السوقي حوالي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 563.988 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 11348 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.95 % ليغلق عند مستوى 1829 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 11018 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 488 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1062 نقطة.