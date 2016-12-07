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إطلاق اسماء شهداء الوطن على عدد من المدارس ببني سويف

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إطلاق اسماء شهداء الوطن على عدد من المدارس ببني سويف إطلاق اسماء شهداء الوطن على عدد من المدارس ببني سويف

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، بحضور اللواء عمر عبد العال نائب مدير أمن بني سويف والنوًاب “هشام مجدي، عبدالله علي ، محمد كسًاب، على بدر، على أبو دولة” أعضاء مجلس النواب، واللواء يسري خضر، السكرتيرالعام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد على المستشار العسكري للمحافظة، فضلًا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومي، على اطلاق اسماء عدد من شهداء الواجب على بعض المدارس .

وتمت الموافقة على اطلاق اسم الشهيد مجند “عبد الرحمن أحمد عبد اللطيف أبوحامد” على مدرسة نزلة خلف الإبتدائية بمركز اهناسيا، و اسم الشهيد  مجند” محمود صبري سيد حامد “على مدرسة دنديل الإعدادية مركز ناصر، و اسم الشهيد مجند” عرفة رجب سعد حسن” على مدرسة مازورة الإبتدائية الجديدة مركز سمسطا ، وذلك تكريمًا للشهداء وما قدموه من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن أرض الوطن.

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