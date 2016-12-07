«مصر للطيران» تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لتحالف ستار العالمي

شاركت مصرللطيران، في اجتماع المجلس التنفيذي لتحالف ستار العالمى المنعقد مؤخرًا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء بالتحالف.

ومثل “مصر للطيران” في الاجتماع محمد العبادى، رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة.

ويهدف الاجتماع الي إقرار شركات الطيران الأعضاء لخطة عمل التحالف خلال عام 2017، وذلك في ظل رئاسة السيد جيفرى جو الذى خلف رئيس التحالف السابق مارك شواب، حيث تم انتخابه في يونيو من هذا العام ليتسلم مهام منصبه في 1 يناير 2017.

يذكر أن، شركة مصر للطيران، كانت قد إنضمت لتحالف ستار العالمى في عام ٢٠٠٨ لتصبح العضو الحادي والعشرين فى التحالف الذى يضم حاليا ٢٨ شركة طيران عالمية، وتصل شبكته إلي ١٣٠٠ مطار في ١٩٠ دولة حول العالم.