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70 مليون جنيه من إتحاد بنوك مصر لحل مشاكل مياه الشرب والصرف بالجيزة

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70 مليون جنيه من إتحاد بنوك مصر لحل مشاكل مياه الشرب والصرف بالجيزة 70 مليون جنيه من إتحاد بنوك مصر لحل مشاكل مياه الشرب والصرف بالجيزة

محافظ الجيزة

عقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من إتحاد بنوك لمناقشة تمويل الإتحاد لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من القرى بمركزي منشأة القناطر والبدرشين ومنطقه بحى بولاق الدكرور بإعتمادات 70 مليون جنيه، بحضور العميد وائل عبد السلام سيد بالهيئه الهندسية للقوات المسلحه والمهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

وقال “المحافظ” في تصريح صحفي، إن مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر وافق على تمويل عدد من المشروعات بالمحافظه لحل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المحافظة، مشيرًا الي أن الإجتماع يهدف إلى الوصول لرؤية موحده وتحديد للمشروعات التى سيتم تنفيذها وفقاَ لأولويات وحاجة المواطنين الملحه والعاجله.

وأضاف، أن إتحاد البنوك له دور فعال فى حل مشاكل المناطق العشوائية، حيث لفت الي أن المحافظة أعدت حصر كامل بكافة مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بأنحاء المحافظة إلا أنها تحتاج إلى إعتمادات ماليه كبيرة مشيرًا إلى أهمية مساهمة العديد من الجهات بالدولة فى تمويل هذه المشروعات.

 

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