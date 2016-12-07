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القبض على مرتكبى سرقة الشركة المصرية لتجارة أدوات المائدة

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القبض على مرتكبى سرقة الشركة المصرية لتجارة أدوات المائدة القبض على مرتكبى سرقة الشركة المصرية لتجارة أدوات المائدة

>كتب محمود عبد الراضى

أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت غموض واقعة سرقة مبالغ مالية كبيرة من خزينة الشركة المصرية لتجارة أدوات المائدة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وضبطت مرتكبى الواقعة وأعادت المبلغ المسروق.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه استمرارا لجهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام لكشف غموض واقعة بلاغ مدير بالشركة المصرية لتجارة أدوات المائدة بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى، واكتشافه سرقة (670 ألف جنيه – 115,627 ألف دولار – 13,295 ألف يورو ) من داخل خزينة الشركة، وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد أن وراء ارتكاب الواقعة (ساعى وعامل إنتاج وفنى  كاميرات بالشركة) .

 

 وعقب تقنين الإجراءات قامت القوات الأمنية باستهداف المتهمين وتمكنت من ضبطهم، وبمواجهتهم بما أكدته التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة لعلمهم بوجود مبالغ مالية بالخزينة، حيث قاموا بشراء إسطوانة مُجهزة بلمبة لحام لاستخدامها فى فتح الخزينة وتمكنوا من إدخالها داخل الشركة خلسة، حيث  قام الأول والثانى بالتوقيع بالبصمة الإلكترونية الخاصة بالانصراف والاختباء داخل غرفة الكاميرات محل عمل الثالث وعقب تأكدهم من انصراف جميع العاملين قاموا بكسر الكاميرتين الموجهتين للخزينة وتمكنوا من فتحها وإستولوا على المبالغ المالية وفروا هاربين، وأرشدوا عن جزء من المبلغ ( 634,600 ألف جنيه – 108,937 ألف دولار – 8,855 ألف يورو ) وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


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