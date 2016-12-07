ضبط مسجل خطر لسرقته سيارة مهندس ومساومته بقصر النيل

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مسجل خطر، سرق سيارة مهندس، وطلب فدية مالية لإعادتها بمنطقة قصر النيل، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة للنيابة العامة للتحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة قصر النيل من "وائل ش " 39 سنة مهندس، بسرقة السيارة ملكه رقم "س ن ق 164" من أسفل الشركة عمله دائرة القسم، وبداخلها أوراق خاصة بالشركة عمله مدون بها أرقام هواتفه، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب 25 ألف جنيه، مقابل إعادة السيارة، وبمجاراة الجانى وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وتبين أنه يدعى "كريم ج.ش.ش"، 32 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 6702 لسنة 2013 الأميرية "سرقة وسائل نقل" وبحوزته السيارة المستولى عليه.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بسرقة السيارة ومساومة مالكها لإعادتها مقابل المبلغ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.