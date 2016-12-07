مديرية أمن المنيا تعلن سقوط عنصر إجرامى خطر بعد تبادل إطلاق الرصاص

كتب محمود عبد الراضى ـ حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية أمن المنيا، أن مباحث مركز شرطة سمالوط ضبطت أحد العناصر الإجرامية ومطلوب لتنفيذ 12 حكم قضائى وبحوزته بندقية آلية.

وردت معلومات لمركز شرطة سمالوط مفادها تواجد العنصر الاجرامي "رمضان . ع . ك "وشهرته تامر كدوانى وبرفقته بعض العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب جرائم السرقات بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 7 قضايا ( قتل ، سلاح نارى بدون ترخيص ، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ، سرقة بالإكراه ، شروع فى قتل ) مستقلاً أحد مراكب الصيد داخل نهر النيل بقرية الشراينة دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بإستهداف المتهمين بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى وقسم المسطحات المائية ، واثناء إستشعارهم بالقوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم ، فقامت القوات بمادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط أحد معاونى المتهم ويدعى"أحمد . ع " عاطل – ومقيم بدائرة المركز – مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سلاح نارى ومقاومة سلطات ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 12 حكم قضائى صادرين ضده فى قضايا ( تبديد ، سرقة تيار كهربائى ) عقب اصابته بطلق نارى بالفخذ ، وعثر بحوزته على بندقية آلية عيار 7,62×39مم و10طلقات نارية من ذات العيار ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج .. بينما تمكن باقى المتهمين من الفرار هاربين داخل الجزر بنهر النيل .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين والأسلحة المستخدمة .