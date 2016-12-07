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ضبط سائق وعاطل قبل تهريبهما كميات كبيرة من السلع التموينية بالتجمع

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ضبط سائق وعاطل قبل تهريبهما كميات كبيرة من السلع التموينية بالتجمع ضبط سائق وعاطل قبل تهريبهما كميات كبيرة من السلع التموينية بالتجمع

>كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق وعاطل، وذلك لقيامهما بحيازة سلع تموينية بقصد بيعها فى السوق السوداء بأسعار غير أسعارها الحقيقية، مستغلين حاجة المواطنين لهذه السلع، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

أثناء مرور الرائد عمرو سعود ضابط مباحث فرقة القاهرة الجديدة، وبصحبته قوة أمنية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، تمكن من ضبط كلا من "عصام.ح" 43 سنة عاطل، و"محمد.ى" 16 سنة سائق، وبحوزتهما كميات كبيرة من السلع التموينية "1,5 طن سكر، 2 صفيحة جبن، 34 صفيحة سمن، 48 صفيحة زيت، 50 كارتونة زبد، 15 كارتونة خميرة، 27 كارتونة عجوة، 150 كيلو سكر بدرة، 30 كارتونة صلصة"، بهدف بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من أسعارها الحقيقة مستغلين حاجة المواطنين إليها.

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهمين بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 2664 لسنة 2016 جنح التجمع بالواقعة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة لمباشرة التحقيق.


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