أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

إلهام عبد البديع: أواصل قراءة سيناريوهات لرمضان.. وإقتربت من انتهاء«ولاد تسعة»

Google+ Print
الهام عبد البديع

الهام عبد البديع

كتب: هاني صابر 

أكدت الفنانة الهام عبد البديع، أنها إقتربت من إنتهاء تصوير دورها في مسلسل “ولاد تسعة، والمقرر عرضه في شهر يناير المقبل .

وأضافت إلهام في تصريح خاص لـONA ، أنها لم تستقر علي أعمالها الدرامية المقرر أن تخوض بها السباق الدرامي في رمضان المقبل، مشيرة الي أن لديها أكثر من سيناريو ولكن لا تزال في مرحلة قراءتهم حتي الآن .

وتظهر الهام عبد البديع في مسلسلها الذي تنتظر عرضه، بشخصية “بسمة” وهي فتاة من كفر الشيخ، ولكن ظروفها جعلتها تنتمي لوالد مادي ويجسده الفنان محمد التاجي، ويتسبب ذلك لها في عدة مشاكل تجبرها علي ترك البلد والرحيل عنها، والذهاب للقاهرة بحثًا عن فرصة عمل واستقرار بها.

يذكر أن، مسلسل”ولاد تسعة” يشارك في بطولته نيكول سابا، وخالد سليم، وخالد زكي، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وميار الغيطي، وبيومي فؤاد، ورحمة حسن، ولقاء سويدان، وحسام فارس، وإسلام جمال، ودنيا المصري، وعمرو عابد، وإنعام سالوسة، ومحمد التاجي، وتهاني راشد، وحنان سليمان، وحمادة بركات، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج أحمد شفيق .

 

7uuu 5r55 00000     9999- 000- 999 8ii8i8i 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا