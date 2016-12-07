إلهام عبد البديع: أواصل قراءة سيناريوهات لرمضان.. وإقتربت من انتهاء«ولاد تسعة»

كتب: هاني صابر

أكدت الفنانة الهام عبد البديع، أنها إقتربت من إنتهاء تصوير دورها في مسلسل “ولاد تسعة، والمقرر عرضه في شهر يناير المقبل .

وأضافت إلهام في تصريح خاص لـONA ، أنها لم تستقر علي أعمالها الدرامية المقرر أن تخوض بها السباق الدرامي في رمضان المقبل، مشيرة الي أن لديها أكثر من سيناريو ولكن لا تزال في مرحلة قراءتهم حتي الآن .

وتظهر الهام عبد البديع في مسلسلها الذي تنتظر عرضه، بشخصية “بسمة” وهي فتاة من كفر الشيخ، ولكن ظروفها جعلتها تنتمي لوالد مادي ويجسده الفنان محمد التاجي، ويتسبب ذلك لها في عدة مشاكل تجبرها علي ترك البلد والرحيل عنها، والذهاب للقاهرة بحثًا عن فرصة عمل واستقرار بها.

يذكر أن، مسلسل”ولاد تسعة” يشارك في بطولته نيكول سابا، وخالد سليم، وخالد زكي، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وميار الغيطي، وبيومي فؤاد، ورحمة حسن، ولقاء سويدان، وحسام فارس، وإسلام جمال، ودنيا المصري، وعمرو عابد، وإنعام سالوسة، ومحمد التاجي، وتهاني راشد، وحنان سليمان، وحمادة بركات، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج أحمد شفيق .