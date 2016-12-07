«الصحة»: إغلاق وإيقاف ١٣٥ منشآة غذائية.. وإعدام ٣٤ طن أغذية فاسدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إغلاق وإيقاف تشغيل 135 منشأة غذائية وإعدام 34 طن و 726 كجم أغذية فاسدة متنوعة و 7528 لتر، كما تم سحب 15 ألف و351 عينة وذلك خلال الحملات التي قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا خلال الفترة من يناير وحتى منتصف نوفمبر من العام الجاري 2016.

وقام فريق من مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية بعمل عدة حملات، حيث قام بالمرور على عدد (3500) من المنشآت لإنتاج وبيع المواد الغذائية والمشروبات والعصائر بعدد من مدن ومراكز المنيا، حيث أسفرت عن تحرير عدد ” 2621″محضر جنحة صحية لعدد من المنشآت لوجود مخالفات شملت عدم وجود شهادة صحية ،عدم استيفاء الاشتراطات الصحية والنظافة، ووجود خطر داهم ، عدم حمل شهادة صحية ،عدم وجود ترخيص.

وأكدت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الحملات التي تقوم بها إدارة مراقبة الأغذية على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم، حرصًا على صحة وحياة المواطنين من خلال حملات المرور الميداني على محلات ومصانع الأغذية للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية اللازمة والتراخيص وتوافر الشهادة الصحية لجميع العاملين .

ووجهت وكيل الوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرارات الغلق والإيقاف عن العمل للمنشآت المخالفة.

وأضافت، أن عدد المشتغلين بالأغذية الذين تم المرور عليهم بصفة دورية بلغ 16 ألف و 978 ، فيما بلغ عدد الباعة الجائلين الذين تم المرور عليهم أيضا بصفة دورية 1063 .